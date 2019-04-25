Власти Шри-Ланки уточнили число погибших в терактах

Фото: теракты на Шри-Ланке (News First)

Число погибших в пасхальное воскресенье на Шри-Ланке сократилось до 253 человек

Число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке сократилось примерно на 100 человек, чем предварительно предполагалось. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ранее сообщалось, что в пасхальное воскресенье в результате серии терактов погибли не менее 360 человек. Однако, генеральный директор службы здравоохранения Шри-Ланки опроверг данную информацию.

"Это может быть 250 или 260. Я не могу точно сказать. Есть так много частей тела, и трудно назвать точную цифру", - заявил он.

Кроме того, заместитель министра обороны Шри-Ланки заявил, что число погибших сократилось до 253 из-за не точных данных, предоставленных моргами страны.

Напомним, терористические атаки на острове начались утром 21 апреля. Первый взрыв произошел в церкви святого Антония в Коломбо, второй - в церкви святого Себастьяна в Негомбо (30 км севернее Коломбо), третий - в церкви в городе Баттикалоа на востоке острова. Примерно в это же время взрывы прогремели в отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Еще один взрыв позже произошел в районе зоопарка, восьмой - в столичном районе Дематагода. В это время в церквях проходили пасхальные службы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Шри-Ланки принял решение уволить глав всех ведомств безопасности в стране. Он заявил, что в ближайшие недели полностью перестроит полицию и силы безопасности страны.

Кроме того, боевики "Исламского государства" взяли ответственность за теракты на Шри-Ланке.

Сообщалось, что в результате терактов погибли граждане США, Дании, Китая, Японии, Пакистана, Марокко, Индии и Бангладеш. Украинцев среди пострадавших и погибших нет.