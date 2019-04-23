Президент Шри-Ланки после терактов решил уволить глав всех спецслужб

Фото: президент Шри-Ланки (facebook.com/maithripalas)

У спецслужб была информация о готовящихся терактах, но они не проинформировали президента

После серии взрывов в Шри-Ланке президент страны Майтрипала Сирисена принял решение уволить глав всех ведомств, которые отвечают за безопасность в стране. Об этом глава государства заявил в телеобращении к нации, передает Reuters.

Он заявил, что в ближайшие недели полностью перестроит полицию и силы безопасности страны.

"Я рассчитываю сменить глав силовых ведомств в течение 24 часов", - заявил Сирисена.

По его словам, у спецслужб была информация о готовящихся терактах, но они не проинформировали президента.

"Сотрудники службы безопасности, которые получили отчет разведки от иностранного государства, не поделились им со мной. Соответствующие меры были бы приняты. Я решил принять строгие меры против этих должностных лиц", - уточнил президент.



Президент Сирисена разбирается в ситуации, почему информация не дошла до его офиса.

Напомним, 21 апреля утром произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы, а также в отелях Shangri La, Cinnamon Grand и Kingsbury Hotel в Коломбо.

По последним данным, в результате происшествия погибли 321 человек, еще не менее 520 получили ранения.

Отметим, полиция задержала 40 человек после терактов на Шри-Ланке, которые произошли 21 апреля. В частности сообщается, что после атак был задержан гражданин Сирии. Его задержали после допроса подозреваемых из числа местных жителей.

Кроме того, 23 апреля на Шри-Ланке ввели чрезвычайное положение, а также правительство объявило национальный день ​​траура.