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Влада Шрі-Ланки уточнили кількість загиблих у терактах

Новини » Надзвичайні події    25.04.2019 - 21:24
Влада Шрі-Ланки уточнили кількість загиблих у терактах
Фото: теракти на Шрі-Ланці (First News)

Число загиблих у великодню неділю на Шрі-Ланці скоротилося до 253 осіб

Число загиблих в результаті серії вибухів на Шрі-Ланці скоротилося приблизно на 100 чоловік, ніж попередньо планувалося. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Раніше повідомлялося, що у великодню неділю в результаті серії терактів загинули не менше 360 осіб. Однак, генеральний директор служби охорони здоров'я Шрі-Ланки спростував дану інформацію.

"Це може бути 250 або 260. Я не можу точно сказати. Є так багато частин тіла, і важко назвати точну цифру", - заявив він.

Крім того, заступник міністра оборони Шрі-Ланки заявив, що кількість загиблих скоротилася до 253 через точних даних, наданих моргами країни.

Нагадаємо, терористические атаки на острові почалися вранці 21 квітня. Перший вибух стався в церкві святого Антонія у Коломбо, другий - у церкві святого Себастьяна в Негомбо (30 км на північ від Коломбо), третій - у церкві в місті Баттикалоа на сході острова. Приблизно в цей же час вибухи прогриміли в готелях Shangri-La, Cinnamon Grand і Kingsbury. Ще один вибух пізніше стався в районі зоопарку, восьмий - у столичному районі Дематагода. В цей час у церквах проходили великодні служби.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Шрі-Ланки прийняв рішення звільнити голів усіх відомств безпеки в країні. Він заявив, що в найближчі тижні повністю змінить поліцію і сили безпеки країни.

Крім того, бойовики "Ісламського держави" взяли відповідальність за теракти на Шрі-Ланці.

Повідомлялося, що в результаті терактів загинули громадяни США, Данії, Китаю, Японії, Пакистану, Марокко, Індії і Бангладеш. Українців серед постраждалих і загиблих немає.

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