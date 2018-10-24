Власти Саудовской Аравии запретили обыскать колодец в консульстве в Стамбуле

Фото: Джамаль Хашкаджи (flickr.com pomed)

Обыски должны были пройти в рамках расследования убийства журналиста Хашкаджи

Власти Саудовской Аравии не позволила турецкой полиции обыскать колодец в саду саудовского генконсульства в Стамбуле в рамках расследования убийства журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Ранее турецкие правоохранители совместно с саудитами провели обыски в консульстве и в резиденции генерального консула.

Напомним, директор ЦРУ Джина Хаспел потребовал у властей Турции аудиозаписи пыток и убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Как писало РБК-Украина ранее, сотрудники консульства Саудовской Аравии пытались замести следы после убийства Хашкаджи. Отмечалось, что для этого они подобрали похожего на него человека, которая гуляла в день убийства по городу.

Впоследствии стало известно, что тело убитого известного саудовского журналиста обнаружили в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле. Еще позже появилась информация, что тело было расчленено, а изуродованное лицо журналиста.

Журналист The Washington Post Хашкаджи пропал 2 октября после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.