Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Власти РФ связывались с финансировавшим Brexit бизнесменом, - The Sunday Times

НовостиПолитика    10.06.2018 - 10:51
Фото: иллюстративное фото (pixabay.com)
Фото: иллюстративное фото (pixabay.com)

Издание полагает, что контакты с властями РФ могли повлиять на исход референдума

Российские власти неоднократно контактировали с  бизнесменом Арроном Бэнксом, который финансировал британскую кампанию по выходу страны из Евросоюза (Brexit). Об этом пишет газета The Sunday Times.

Сообщается, что Бэнкс не менее трех раз встречался с российским послом в Великобритании Александром Яковенко. Предполагается, что данный факт мог повлиять на результаты референдума 2016 года.

В частности, электронные письма Бэнкса и его напарника Энди Уигмора, как утверждает издание, доказывают наличие обширных связей между кампанией Leave.EU и российскими официальными лицами. По данным The Sunday Times, переписка свидетельствует о контактах бизнесмена с российскими властями для обсуждения деловых возможностей и интересов на протяжении подготовки референдума о Brexit и после него.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что финальное соглашение по Brexit будет оформлено после июньского саммита Европейского союза.

 

G7 осудила аннексию Крыма и пообещала дальнейшую поддержку Украины, - коммюнике Страны G7 не заинтересованы в возвращении России, - Трюдо
Теги публикации: Российская Федерация, референдум, Brexit  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
В сети появилось видео задержания догхантера Святогора
В сети показали переполненные пляжи в Одессе (видео)
Королева Елизавета ІІ перенесла серьезную операцию
"Невозможно больше скрывать!": в сети высмеяли украинский телеканал за абсурдный сюжет (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь