Власти РФ связывались с финансировавшим Brexit бизнесменом, - The Sunday Times

Издание полагает, что контакты с властями РФ могли повлиять на исход референдума

Российские власти неоднократно контактировали с бизнесменом Арроном Бэнксом, который финансировал британскую кампанию по выходу страны из Евросоюза (Brexit). Об этом пишет газета The Sunday Times.

Сообщается, что Бэнкс не менее трех раз встречался с российским послом в Великобритании Александром Яковенко. Предполагается, что данный факт мог повлиять на результаты референдума 2016 года.

В частности, электронные письма Бэнкса и его напарника Энди Уигмора, как утверждает издание, доказывают наличие обширных связей между кампанией Leave.EU и российскими официальными лицами. По данным The Sunday Times, переписка свидетельствует о контактах бизнесмена с российскими властями для обсуждения деловых возможностей и интересов на протяжении подготовки референдума о Brexit и после него.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что финальное соглашение по Brexit будет оформлено после июньского саммита Европейского союза.