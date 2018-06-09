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Мэй сказала когда будет оформлено соглашение по Brexit со странами ЕС

НовостиПолитика    09.06.2018 - 01:56
Фото: Тереза Мэй (flickr.com/number10gov)
Фото: Тереза Мэй (flickr.com/number10gov)

Соглашение будет оформлено после июньского саммита со странами Европейского Союза

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила дату оформления финального соглашение по Brexit. Оно будет оформлено после июньского саммита со странами Европейского Союза (ЕС). Об этом информирует Reuters.

Мэй проведет встречу с британскими министрами в своей резиденции после саммита с ЕС. На встрече будет закончено финальное оформление документов по выходу Великобритании из состава Европейского Союза.

Напомним, представители стран Европейского союза на встрече G7 единогласно выступили против членства России в саммите "большой семерки". 

Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что Россия еще не выполнила условия для вступления страны в саммит "большой восьмерки".

"Мы все согласны с тем, что возвращение России на саммит "большой семерки" не произойдет до тех пор, пока не будет достигнут существенный прогресс в связи с проблемами с Украиной", - сказала она.

В кулуарах саммита Меркель сообщила, что еще слишком рано говорить о том, будут ли лидеры G7 выносить общее коммюнике по итогам встречи.

 

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Теги публикации: Великобритания, Тереза Мэй, Brexit  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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