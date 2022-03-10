UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Власти РФ морят голодом города": Блинкен сравнил трагедию в Мариуполе с блокадой Ленинграда

Автор: Артур Родивилов

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел аналогию между блокадой нацистами Ленинграда во время Второй мировой войны и тем, что сейчас творят кремлевские власти с украинским Мариуполем. Он осудил действия РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Блинкена.

"Каждый россиянин знал о блокаде Ленинграда во время Второй мировой войны. К сожалению, история повторилась, но теперь российские власти жестоко морят голодом украинские города", - написал глава Госдепартамента.

Напомним, что 9 марта враг целенаправленно сбросил несколько бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе.

Кроме того, сообщалось, что жертвами в блокадном Мариуполе стало уже 1300 человек.

Все оперативные и только Проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину