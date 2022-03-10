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"Влада РФ морить голодом міста": Блінкен порівняв трагедію в Маріуполі з блокадою Ленінграда

Автор: Артур Родивилов

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів аналогію між блокадою нацистами Ленінграда під час Другої світової війни і тим, що зараз творить кремлівська влада з українським Маріуполем. Він засудив дії РФ,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Блінкена.

"Кожен росіянин знав про блокаду Ленінграда під час Другої світової війни. На жаль, історія повторилася, але тепер російська влада жорстоко морить голодом українські міста", - написав глава Держдепартаменту.

Нагадаємо, що 9 березня ворог цілеспрямовано скинув кілька бомб на дитячу лікарню і пологовий будинок в Маріуполі.

Крім того, повідомлялося, що жертвами в блокадному Маріуполі стало вже 1300 осіб.

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