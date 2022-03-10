"Власти РФ морят голодом города": Блинкен сравнил трагедию в Мариуполе с блокадой Ленинграда
Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел аналогию между блокадой нацистами Ленинграда во время Второй мировой войны и тем, что сейчас творят кремлевские власти с украинским Мариуполем. Он осудил действия РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Блинкена.
"Каждый россиянин знал о блокаде Ленинграда во время Второй мировой войны. К сожалению, история повторилась, но теперь российские власти жестоко морят голодом украинские города", - написал глава Госдепартамента.
Every Russian has learned about the Siege of Leningrad during World War II. Sadly, history has repeated itself—but now it’s the Russian government cruelly starving Ukrainian cities. pic.twitter.com/wjG3IgwAzH— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 9, 2022
Напомним, что 9 марта враг целенаправленно сбросил несколько бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе.
Кроме того, сообщалось, что жертвами в блокадном Мариуполе стало уже 1300 человек.
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