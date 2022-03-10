"Власти РФ морят голодом города": Блинкен сравнил трагедию в Мариуполе с блокадой Ленинграда

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел аналогию между блокадой нацистами Ленинграда во время Второй мировой войны и тем, что сейчас творят кремлевские власти с украинским Мариуполем. Он осудил действия РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Блинкена.

"Каждый россиянин знал о блокаде Ленинграда во время Второй мировой войны. К сожалению, история повторилась, но теперь российские власти жестоко морят голодом украинские города", - написал глава Госдепартамента.

Напомним, что 9 марта враг целенаправленно сбросил несколько бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе.

Кроме того, сообщалось, что жертвами в блокадном Мариуполе стало уже 1300 человек.

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