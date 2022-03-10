ru ua
Чт, 10 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Власти РФ морят голодом города": Блинкен сравнил трагедию в Мариуполе с блокадой Ленинграда

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 10 марта 2022 05:51
"Власти РФ морят голодом города": Блинкен сравнил трагедию в Мариуполе с блокадой Ленинграда Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел аналогию между блокадой нацистами Ленинграда во время Второй мировой войны и тем, что сейчас творят кремлевские власти с украинским Мариуполем. Он осудил действия РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Блинкена.

"Каждый россиянин знал о блокаде Ленинграда во время Второй мировой войны. К сожалению, история повторилась, но теперь российские власти жестоко морят голодом украинские города", - написал глава Госдепартамента.

Напомним, что 9 марта враг целенаправленно сбросил несколько бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе.

Кроме того, сообщалось, что жертвами в блокадном Мариуполе стало уже 1300 человек.

Все оперативные и только Проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Зеленский: положить конец войне сможем только после переговоров двух президентов
Зеленский: положить конец войне сможем только после переговоров двух президентов
DAILY
Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины