"Власти РФ морят голодом города": Блинкен сравнил трагедию в Мариуполе с блокадой Ленинграда

"Каждый россиянин знал о блокаде Ленинграда во время Второй мировой войны. К сожалению, история повторилась, но теперь российские власти жестоко морят голодом украинские города", - написал глава Госдепартамента.

Every Russian has learned about the Siege of Leningrad during World War II. Sadly, history has repeated itself—but now it’s the Russian government cruelly starving Ukrainian cities. pic.twitter.com/wjG3IgwAzH