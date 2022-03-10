"Влада РФ морить голодом міста": Блінкен порівняв трагедію в Маріуполі з блокадою Ленінграда

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів аналогію між блокадою нацистами Ленінграда під час Другої світової війни і тим, що зараз творить кремлівська влада з українським Маріуполем. Він засудив дії РФ,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Блінкена.