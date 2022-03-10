"Влада РФ морить голодом міста": Блінкен порівняв трагедію в Маріуполі з блокадою Ленінграда
Державний секретар США Ентоні Блінкен провів аналогію між блокадою нацистами Ленінграда під час Другої світової війни і тим, що зараз творить кремлівська влада з українським Маріуполем. Він засудив дії РФ,
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Блінкена.
"Кожен росіянин знав про блокаду Ленінграда під час Другої світової війни. На жаль, історія повторилася, але тепер російська влада жорстоко морить голодом українські міста", - написав глава Держдепартаменту.
Every Russian has learned about the Siege of Leningrad during World War II. Sadly, history has repeated itself—but now it’s the Russian government cruelly starving Ukrainian cities. pic.twitter.com/wjG3IgwAzH— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 9, 2022
Нагадаємо, що 9 березня ворог цілеспрямовано скинув кілька бомб на дитячу лікарню і пологовий будинок в Маріуполі.
Крім того, повідомлялося, що жертвами в блокадному Маріуполі стало вже 1300 осіб.
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