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Власти РФ должны прозрачно расследовать причины отравления Навального, - Боррель

Брюссель , Вторник 13 октября 2020 19:37
Власти РФ должны прозрачно расследовать причины отравления Навального, - Боррель
Фото: Жозеп Боррель (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель указал, что российское правительство должно тщательно расследовать причины отравления оппозиционера Алексея Навального. Ранее в ЕС согласовали подготовку санкций против причастных к отравлению российского политика.

Об этом он сказал в ходе разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"Российское правительство должно сделать все возможное для тщательного расследования этого преступления в условиях полной прозрачности и в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО)", - заявил Боррель.

Он также проинформировал Лаврова о политическом соглашении, достигнутом на Совете по иностранным делам 12 октября, которе предусматривает подготовку наказания причастных к этой попытке убийства.

Ранее РБК-Украина писало, что в этом году США могут ввести новые санкции против России в связи с отравлением Навального.

Также сообщалось, что под европейские санкции из-за Навального могут попасть 9 человек.

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