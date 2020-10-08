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Отравление Навального: под санкции ЕС могут попасть девять человек

Четверг 08 октября 2020 21:47
Отравление Навального: под санкции ЕС могут попасть девять человек
Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)
Автор: РБК-Украина

Франция и Германия определились с санкциями, которые станут реакцией на отравление российского оппозиционера Алексея Навального. В него могут включить девять человек.

Об этом сообщает французская газета Le Monde.

"Список содержит имена девяти человек", - пишет газета, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, речь идет, в частности, о сотрудниках администрации президента и силовых ведомств. Под санкции также попадет Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, в котором в советское время был разработан яд "Новичок".

При этом издание не исключает, что Москва "может принять ответные меры".

"Этот список, который предполагает замораживание банковских счетов и запрет на поездки в Европу, будет обсуждаться на заседании в Брюсселе 12 октября", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Франция и Германия предложат европейским партнерам пакет дополнительных санкций против России.

Кроме того, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что санкции за отравление Навального будут введены на основании выводов Организации по запрещению химического оружия.

У президента России Владимира Путина уже заявили, что ОЗХО делает общие заявления об отравлении, которые нужно подтверждать профессиональной информацией.

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