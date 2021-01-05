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Япония с 7 января введет режим чрезвычайной ситуации

Токио, Вторник 05 января 2021 10:50
Япония с 7 января введет режим чрезвычайной ситуации
Фото: люди в масках (KYODO)
Автор: Андрей Козловский

Япония 7 января планирует объявить режим чрезвычайной ситуации в Токио и трех соседних префектурах Сайтама, Тиба и Канагава. Такое решение власти приняли в связи с увеличением количества новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает NHK.

По словам премьер-министра страны Есихидэ Суги, в первые три дня нового года число новых случаев заражения в этих районах оставалось крайне высоким, и обществу необходимо направить более сильное послание. Вполне вероятно, что объявленный режим будет действовать приблизительно один месяц.

Как сообщается, правительство Японии намерено попытаться не навредить общественной и экономической деятельности, вводя меры ограниченно и точечно. Оно планирует попросить рестораны и бары сократить часы работы, предложив финансовую поддержку тем, кто пойдет навстречу этой просьбе.

Центральное правительство страны, как говорится, не потребует закрытия всех школ в этом регионе. Стандартные вступительные экзамены в университеты начнутся, как запланировано, 16 января, с соблюдением строгих мер.

Напомним, ранее правительство Японии решило запретить въезд в страну иностранцев. Ограничение продлится минимум до 31 января.

Также РБК-Украина писало, что в Японии обнаружили несколько случаев заражения новым штаммом коронавируса. Все люди с этим штаммом прибыли из Великобритании.

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