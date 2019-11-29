"Власти" оккупированного Крыма незаконно добывали недра в Херсонской области

Фото: насосная станция (mvs.gov.ua)

Незаконные действия нанесли ущерб Украине в размере около 30 млн гривен

В Херсонской области правоохранители пресекли незаконную добычу и использование недр оккупационными "властями" Крыма, нанесшую Украине ущерб в 30 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Сообщается, что оккупационные "власти" Крыма использовали насосную станцию в Новотроицоком районе Херсонской области для обеспечения сырьем завода, находящегося на территории полуострова. При этом действовали оккупационные "власти" через должностных лиц одного из киевских предприятий.

"Вопреки действующему законодательству станция обеспечивала сырьем в виде кондиционной рапы из озера Сиваш "Крымский содовый завод". Это предприятие осуществляет свою деятельность на оккупированной территории Крыма", - сообщили в полиции.

Отмечается, что во время следственных действий были проведены обыски на территории насосной станции, а также киевского предприятия. По данному факту расследуется уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 441 (экоцид), ч. 1 ст. 241 (загрязнение атмосферного воздуха), ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее РБК-Украина писало, что СБУ блокировала масштабный механизм финансирования террористических организаций "Л/ДНР". Финансирование проводилось путем добычи на временно оккупированных территориях угля и дальнейшей его поставки в Украину и страны Европы.

Также сообщалось, что СБУ заблокировала производство фальсифицированных лекарственных средств в Днепре. Злоумышленники производили в больших объемах медпрепараты с содержанием спирта неизвестного происхождения и качества и распространяли его по всей территории Украины.