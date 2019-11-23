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СБУ обнаружила незаконную добычу угля на Донбассе

Новости » Политика     23.11.2019 - 15:14
СБУ обнаружила незаконную добычу угля на Донбассе
Иллюстративное фото (PxHere)

На подконтрольную территорию Украины поставляли уголь, добытый боевиками в ОРДЛО

Служба безопасности Украины блокировала масштабный механизм финансирования террористических организаций "Л/ДНР" путем добычи на временно оккупированных территориях угля и дальнейшей его поставки в Украину и страны Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-службы СБУ.

СБУ обнаружила незаконную добычу угля на Донбассе

Так, установлено, что организаторы сделки зарегистрировали в Украине ряд коммерческих структур. Через них на подконтрольную территорию Украины поставляли продукцию, добытую на захваченных членами незаконных вооруженных формирований украинских угольных объединениях, расположенных на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Так называемые налоги они вносили в бюджеты псевдореспублик.

"В Украину продукция поступала, как якобы добытая на территории России. В дальнейшем дельцы по поддельным документам реализовывали уголь украинским ТЭЦ и в страны ЕС. Одному из участников нелегального бизнеса объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины", - указано в сообщении.

Сейчас осуществляются мероприятия по привлечению других фигурантов дела к уголовной ответственности.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины заблокировала незаконную добычу угля в Донецкой области, который нанес ущерб Украине более чем 8 млн гривен.

Как писало РБК-Украина ранее, СБУ заблокировала канал финансирования боевиков "ДНР". Владелец дорожно-ремонтной фирмы в Краматорске через свои филиалы выплатил более 2 млн гривен налогов в так называемые "налоговые органы "ДНР".

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