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"Влада" окупованого Криму незаконно видобувала надра в Херсонській області

Новини » Суспільство     29.11.2019 - 10:21
"Влада" окупованого Криму незаконно видобувала надра в Херсонській області
Фото: насосна станція (mvs.gov.ua)

Незаконні дії завдали шкоди Україні в розмірі близько 30 млн гривень

У Херсонській області правоохоронці припинили незаконний видобуток та використання надр окупаційними "властями" Криму, що завдав Україні збитків на 30 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що окупаційна "влада" Криму використовувала насосну станцію в Новотроицоком районі Херсонській області для забезпечення сировиною заводу, що знаходиться на території півострова. При цьому діяли окупаційна "влада" через посадових осіб одного з київських підприємств.

"Всупереч чинному законодавству станція забезпечувала сировиною у вигляді кондиційної ропи з озера Сиваш "Кримський содовий завод". Це підприємство здійснює свою діяльність на окупованій території Криму", - повідомили в поліції.

Наголошується, що під час слідчих дій були проведені обшуки на території насосної станції, а також київського підприємства. За даним фактом розслідується кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ст. 441 (екоцид), ч. 1 ст. 241 (забруднення атмосферного повітря), ч. 2 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) і ч. ст 2. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше РБК-Україна писало, що СБУ блокувала масштабний механізм фінансування терористичних організацій "Л/ДНР". Фінансування проводилося шляхом видобутку на тимчасово окупованих територіях вугілля і подальшої його поставки в Україну і країни Європи.

Також повідомлялося, що СБУ заблокувала виробництво фальсифікованих лікарських засобів в Дніпрі. Зловмисники виробляли у великих обсягах медпрепарати з вмістом спирту невідомого походження та якості і його поширювали по всій території України.

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