Власти Ниццы призывают вести локдаун выходного дня из-за COVID-19

Мэр французского города Ниццы Кристиан Эстрози заявил о необходимости введения локдауна в этом районе на выходные. Он считает, что это поможет остановить поток посетителей и обуздать резкий всплеск коронавирусной инфекции.

По словам Эстрози, правительство и местные власти должны объявить новые ограничения для борьбы с эпидемией, которая "взрывается".

"Нам нужны решительные меры, выходящие за рамки общенациональной комендантского часа с 18:00, или усиление комендантского часа, или частичный и привязан к конкретному времени локдаун. Локдаун на выходные имел бы смысл... это остановило бы приток посетителей", - заявил мэр города Кристиан Эстрози.

В субботу в Минздраве страны сообщили, что уровень заболеваемости в мегаполисе Ниццы превышает 700 положительных случаев на 100 тысяч жителей.