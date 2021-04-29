Власти Нидерландов подтвердили, что Евровидение-2021 в Роттердаме пройдет со зрителями

Правительство Нидерландов подтвердило, что в зал во время проведения конкурса Евровидение-2021 в Роттердаме будут допущены зрители . Их число ограничат 3,5 тысячами.

Отмечается, что на девять выступлений с 17 по 22 мая - шесть репетиций, два полуфинала и финал - одновременно впустят не более 3,5 тысячи зрителей. Кабинет министров страны дал на это разрешение. Однако это решение может быть изменено, если количество больных коронавирусом резко вырастет.

В организационном комитете песенного конкурса напомнили, что билеты на шоу доступны только тем, кто приобрел их в 2020 году. “Широкой публичной продажи не будет", - уточнили организаторы.