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Влада Нідерландів підтвердила, що Євробачення-2021 в Роттердамі пройде з глядачами

Автор: РБК-Україна

Уряд Нідерландів підтвердив, що в зал під час проведення конкурсу Євробачення-2021 в Роттердамі будуть допущені глядачі. Їх число обмежать 3,5 тисячами.

Про це повідомило видання Algeemen Dagblad.

Відзначається, що на дев'ять виступів з 17 по 22 травня - шість репетицій, два півфінали і фінал - одночасно впустять не більше 3,5 тисячі глядачів. Кабінет міністрів країни дав на це дозвіл. Однак це рішення може бути змінено, якщо кількість хворих коронавірусом різко зросте.

В організаційному комітеті пісенного конкурсу нагадали, що квитки на шоу доступні тільки тим, хто придбав їх в 2020 році. "Широкій публічного продажу не буде", - уточнили організатори.

Раніше організатори Євробачення-2021 заявили, що допустять глядачів в зал під час проведення пісенного конкурсу. Всі вони повинні будуть дотримуватися карантинні норми.

Нагадаємо, Євробачення 2021 відбудеться в цьому році, незважаючи на пандемію коронавірусу.

РБК-Україна писало, що група Go_A, яка буде представляти Україну, вийде на сцену в першому півфіналі 18 травня під номером 15.

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