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Стало известно, допустят ли зрителей на Евровидение-2021

Новина українською → Четверг 01 апреля 2021 14:54
Стало известно, допустят ли зрителей на Евровидение-2021 Фото: Евровидение-2021 (facebook.com/EurovisionSongContest)
Автор: Инна Собора

Организаторы Евровидения-2021 заявили, что допустят зрителей в зал во время проведения песенного конкурса. Все они должны будут соблюдать карантинные нормы.

Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Как известно, конкурс состоится 18 и 22 мая в Роттердаме (Нидерланды).

"Мы рассмотрим доступные сейчас варианты и объявим в ближайшие недели более подробную информацию о том, как мы можем безопасно допустить публику на место проведения конкурса, если ситуация позволит. Здоровье и безопасность всех, кто посетит мероприятие, остается нашим главным приоритетом", - заявили организаторы.

Также они добавили, что все делегации и артисты будут соблюдать строгий протокол, и ни при каких обстоятельствах не будут контактировать с потенциальными членами аудитории.

Напомним, Евровидение 2021 состоится в этом году несмотря на пандемию коронавируса.

РБК-Украина писало, что группа Go_A, которая будет представлять Украину, выйдет на сцену в первом полуфинале 18 мая под номером 15.

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