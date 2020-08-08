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Власти Ливана привлекут Интерпол для расследования причин взрыва в порту

Ливан, Бейрут, Суббота 08 августа 2020 02:39
Власти Ливана привлекут Интерпол для расследования причин взрыва в порту
Фото: взрыв в Бейруте (news.sky.com)
Автор: Артур Родивилов

В Ливане не исключают, что "внешнее вмешательство" могло стать причиной взрыва

Власти Ливана обратились в Интерпол за помощью в расследовании причин взрыва в порту. В Бейруте будут работать специалисты группы реагирования на инциденты (IRT).

Об этом сообщили в Международной организации уголовной полиции.

В ее состав войдут специалисты по идентификации жертв стихийных бедствий.

"Опыт Интерпола в предоставлении такого рода помощи может быть полезен национальным властям, и мы продолжим оказывать любую помощь, которую запросит Ливан", - заявил глава Интерпола Юрген Шток.

Окончательные причины масштабных взрывов в Бейруте еще не установлены. Одной из причин может быть внешнее вмешательство.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута произошли два мощных взрыва; погибли около 150 человек, еще более 5 тысяч получили ранения.

По данным неофициального расследования, взрыв в Бейруте произошел в результате детонации более 2700 тонн нитрата аммония, который хранился на складе в городском порту в течение 6 лет.

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