Влада Лівану залучить Інтерпол для розслідування причин вибуху в порту

Фото: вибух в Бейруті (news.sky.com)

У Лівані не виключають, що "зовнішнє втручання" могло стати причиною вибухів

Влада Лівану звернулися в Інтерпол за допомогою в розслідуванні причин вибуху в порту. У Бейруті працюватимуть фахівці групи реагування на інциденти (IRT).

Про це повідомили в Міжнародній організації кримінальної поліції.

До її складу увійдуть фахівці з ідентифікації жертв стихійних лих.

"Досвід Інтерполу в наданні такого роду допомоги може бути корисний національній владі, і ми продовжимо надавати будь-яку допомогу, яку запросить Ліван", - заявив глава Інтерполу Юрген Шток.

Остаточні причини масштабних вибухів в Бейруті ще не встановлені. Однією з причин може бути зовнішнє втручання.

Нагадаємо, 4 серпня в порту Бейрута відбулися два потужні вибухи; загинули близько 150 людей, ще понад 5 тисяч отримали поранення.

За даними неофіційного розслідування, вибух у Бейруті стався в результаті детонації понад 2700 тонн нітрату амонію, який зберігався на складі у міському порту протягом 6 років.