ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Влада Лівану залучить Інтерпол для розслідування причин вибуху в порту

Ліван, Бейрут, Субота 08 серпня 2020 02:39
Влада Лівану залучить Інтерпол для розслідування причин вибуху в порту
Фото: вибух в Бейруті (news.sky.com)
Автор: Артур Родивилов

У Лівані не виключають, що "зовнішнє втручання" могло стати причиною вибухів

Влада Лівану звернулися в Інтерпол за допомогою в розслідуванні причин вибуху в порту. У Бейруті працюватимуть фахівці групи реагування на інциденти (IRT).

Про це повідомили в Міжнародній організації кримінальної поліції.

До її складу увійдуть фахівці з ідентифікації жертв стихійних лих.

"Досвід Інтерполу в наданні такого роду допомоги може бути корисний національній владі, і ми продовжимо надавати будь-яку допомогу, яку запросить Ліван", - заявив глава Інтерполу Юрген Шток.

Остаточні причини масштабних вибухів в Бейруті ще не встановлені. Однією з причин може бути зовнішнє втручання.

Нагадаємо, 4 серпня в порту Бейрута відбулися два потужні вибухи; загинули близько 150 людей, ще понад 5 тисяч отримали поранення.

За даними неофіційного розслідування, вибух у Бейруті стався в результаті детонації понад 2700 тонн нітрату амонію, який зберігався на складі у міському порту протягом 6 років.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України БейрутВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся