Власти Кубы узаконили строгий контроль за людьми в соцсетях

Власти Кубы ужесточили контроль за использованием социальных сетей. Появился новый закон, который запрещает кубинцам публиковать публикации на определенные темы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Власти Кубы издали новый Указ №35, запрещающий публикации в соцсетях, которые могут нанести ущерб "престижу страны". Также закон запрещает распространение ложных новостей или сообщений и контента, который считается оскорбительным или который "подстрекает к мобилизации или другим действиям, нарушающим общественный порядок".

Кроме того, власти создали специальный канал, где можно информировать власти о возможных нарушениях.

В законе сказано, что люди, которые пытались "подорвать конституционный строй", будут считаться кибертеррористами.