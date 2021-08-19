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Власти Кубы узаконили строгий контроль за людьми в соцсетях

Новина українською →
Куба, Четверг 19 августа 2021 05:08
Власти Кубы узаконили строгий контроль за людьми в соцсетях Фото: власти Кубы будут следить за людьми в соцсетях (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Власти Кубы ужесточили контроль за использованием социальных сетей. Появился новый закон, который запрещает кубинцам публиковать публикации на определенные темы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Власти Кубы издали новый Указ №35, запрещающий публикации в соцсетях, которые могут нанести ущерб "престижу страны". Также закон запрещает распространение ложных новостей или сообщений и контента, который считается оскорбительным или который "подстрекает к мобилизации или другим действиям, нарушающим общественный порядок".

Кроме того, власти создали специальный канал, где можно информировать власти о возможных нарушениях.

В законе сказано, что люди, которые пытались "подорвать конституционный строй", будут считаться кибертеррористами.

"Наш Указ №35 направлен против дезинформации и кибер-лжи", - заявил президент Мигель Диас-Канель.

Напомним, что в результате протестов на Кубе пропали без вести более 500 человек. Власти арестовывали даже подростков, которые решили противостоять правительству.

Ранее сообщалось, что на Кубе отключили интернет во время протестов. Это осудили в США и других странах.

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