Влада Куби узаконила суворий контроль за людьми в соцмережах

Влада Куба посилила контроль за використанням соціальних мереж. З'явився новий закон, що забороняє кубинцям публікувати публікації на певні теми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Влада Куби видала новий Указ № 35, що забороняє публікації в соцмережах, які можуть завдати шкоди "престижу країни". Також закон забороняє поширення неправдивих новин або повідомлень і контенту, який вважається образливим або який "підбурює до мобілізації або інших дій, що порушують громадський порядок".

Крім того, влада створила спеціальний канал, де можна інформувати владу про можливі порушення.

У законі сказано, що люди, які намагалися "підірвати конституційний лад", будуть вважатися кібертерористами.