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Влада Куби узаконила суворий контроль за людьми в соцмережах

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Куба, Четвер 19 серпня 2021 05:08
Влада Куби узаконила суворий контроль за людьми в соцмережах Фото: влада Куби стежитиме за людьми в соцмережах (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Влада Куба посилила контроль за використанням соціальних мереж. З'явився новий закон, що забороняє кубинцям публікувати публікації на певні теми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Влада Куби видала новий Указ № 35, що забороняє публікації в соцмережах, які можуть завдати шкоди "престижу країни". Також закон забороняє поширення неправдивих новин або повідомлень і контенту, який вважається образливим або який "підбурює до мобілізації або інших дій, що порушують громадський порядок".

Крім того, влада створила спеціальний канал, де можна інформувати владу про можливі порушення.

У законі сказано, що люди, які намагалися "підірвати конституційний лад", будуть вважатися кібертерористами.

"Наш Указ № 35 спрямований проти дезінформації та кібер-брехні", - заявив президент Мігель Діас-Канель.

Нагадаємо, що в результаті протестів на Кубі зникли безвісти понад 500 осіб. Влада арештовувала навіть підлітків, які вирішили протистояти уряду.

Раніше повідомлялося, що на Кубі відключили інтернет під час протестів. Це засудили в США та інших країнах.

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