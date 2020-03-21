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"Власти" Крыма сообщили о первом случае коронавируса

Новости » Коронавирус     21.03.2020 - 18:08
"Власти" Крыма сообщили о первом случае коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Зараженный недавно вернулся из Франции

В оккупированном Россией Крыму впервые подтвердили случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу "главы" Крыма Сергея Аксенова в Facebook.

По его словам, заражение коронавирусом обнаружили у жителя полуострова, который недавно вернулся из Франции. После возвращения в оккупированный Крым, мужчина был госпитализирован с симптомами острой респираторной вирусной инфекции.

"Результат подтвержден в установленном порядке. Пациент получает необходимое лечение согласно действующего протокола. Состояние больного средней степени тяжести", - заявил Аксенов.

Отмечается, что уже был установлен круг контактных лиц, их поместили в изоляцию. За контактными лицами наблюдают медики, также организовано лабораторное исследование на коронавирус.

Напомним, ранее сообщалось, что в России скончался первый пациент с коронавирусом. При этом российские медики отрицают, что причиной смерти больного стал именно COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что сегодня в Волынской ОГА сообщили о подтверждении первого случая заражения коронавирусом в области. Коронавирус обнаружили у жителя села Липы, который недавно вернулся из Франции.

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