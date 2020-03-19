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В России умер первый пациент с коронавирусом

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 11:16
В России умер первый пациент с коронавирусом
Иллюстративное фото (twitter.com ChuBailiang)

В инфекционной больнице умерла пожилая женщина с коронавирусом

В Москве (Россия) 79-летняя женщина с коронавирусом умерла в инфекционной больнице №2 на Соколиной горе. Об этом сообщили в оперативном штабе города, передает BBC.

Это первый в России случай смерти человека, зараженного коронавирусной инфекцией.

"Пациентка 79 лет была госпитализирована 13 марта, но по личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию. После получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию была незамедлительно переведена в инфекционную больницу №2", - говорится в сообщении штаба.

Каким образом заразилась женщина - не уточняется.

Напомним, город Ухань, считающийся эпицентром распространения коронавируса Covid-19, может полностью очиститься от инфекции к концу текущего месяца. После того, как блокада города будет ослаблена, власти все еще должны строго выполнять действия, направленные на контроль над вирусом, чтобы предотвратить возможные новые вспышки.

Добавим, в Минздраве Украины сообщили о двух новых случаях заражения коронавирусом - в Донецкой и Киевской областях. Таким образом, на данный момент COVID-19 подтвержден в 16 случаях.

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