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В оккупированном Крыму задержали двух граждан Украины, находящихся в розыске в РФ

Новости » Происшествия    21.11.2018 - 21:09
В оккупированном Крыму задержали двух граждан Украины, находящихся в розыске в РФ
Иллюстративное фото (wikimedia.org)

В ФСБ заявили о задержании двух украинцев

Сотрудники пограничного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по оккупированному Крыму утверждают, что задержали двух граждан Украины, которые ранее были объявлены РФ в розыск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Сообщается, что один из задержанных был объявлен в федеральный розыск в 2015 году за совершение уголовно наказуемого деяния, квалифицирующегося в соответствии с УК России по части 1 статьи 228 (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значительном размере).

Кроме того, как сообщается, в тот же день сотрудники ФСБ на пункте пропуска "Армянск" задержали гражданку Украины, следовавшую из Каланчака в Севастополь. Женщина находилась в российском розыске по инициативе московской полиции, она обвиняется по той же статье.

Двое граждан Украины были "переданы правоохранительным органам".

Напомним, ранее прокуратура Автономной Республики Крым совместно с работниками Службы безопасности Украины задержала гражданина Украины, которого подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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