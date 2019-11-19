"Власти" Крыма анонсировали запуск поездов из России в Феодосию и Евпаторию

Подконтрольный России "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что к лету планируется запуск поездов по Керченскому мосту из России в Феодосию и Евпаторию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Отмечается, что к началу курортного сезона планируется введение новых маршрутов в Республику Крым из Екатеринбурга и Мурманска, а также прорабатывается маршрут из Кисловодска и Краснодара.

"Более того, кроме Симферополя, появятся поезда в Феодосию и Евпаторию", - заявил Аксенов.

Кроме того, ожидается, что весной 2020 года запустят прямые поезда между Севастополем и Москвой. С декабря запускается прямое сообщение между Севастополем и Санкт-Петербургом, остановка поезда в Москве будет технической. Прямой поезд до Москвы будет ходить из Симферополя.

Напомним, в сентября 2019 года Россия запустила по Крымскому мосту первый дизельный поезд.

Ранее в России анонсировали запуск тестового поезда по Керченскому мосту. Планировалось, что первый пассажирский поезд проедет уже в декабре. Также сообщалось, что поезда будут курсировать из 11 российских городов.