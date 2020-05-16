ru
ua

Власти Китая призвали США прекратить "необоснованное подавление" Huawei

Новости » Hi-tech   

Ранее в США анонсировали новые санкции против китайской технологической компании

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Huawei подчиняется Коммунистической партии Китая.

► Открывать ТРЦ опасно: в Киеве назвали причину► Администрация Трампа собирается частично восстановить финансирование ВОЗ, - Fox News

"Huawei является ненадежным поставщиком и инструментом Коммунистической партии Китая, компания обязана выполнять ее приказы. Министерство юстиции обвиняет Huawei в воровстве американских технологий и помощи Ирану уклониться от санкций", - сказал Помпео.

Как сообщалось ранее, США отложили введение санкций против Huawei. До 1 апреля 2020 года власти продлили временную Генеральную лицензию компании Huawei.

Автор: Майксим Зайченко