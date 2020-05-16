Влада Китаю закликала США припинити "необґрунтоване придушення" Huawei

Нагадаємо, раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Huawei підпорядковується Комуністичній партії Китаю.

"Huawei є ненадійним постачальником і інструментом Комуністичної партії Китаю, компанія зобов'язана виконувати її накази. Міністерство юстиції звинувачує Huawei в крадіжці американських технологій і допомозі Ірану в ухиленні від санкцій", - сказав Помпео.

Як повідомлялося раніше, США відклали введення санкцій проти Huawei. До 1 квітня 2020 року влада продовжила тимчасову Генеральну ліцензію компанії Huawei.