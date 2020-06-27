Власти Киева просят силовиков разобраться с застройкой "Феофании"

Мэр Киева Виталий Кличко просит правоохранителей разобраться с застройкой "Феофании". Ранее вышло журналистское расследование о коррупции при застройке этой территории.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

Кличко отметил, что вчера вышло расследование о строительной мафии в Киеве.

"Чтобы единой командой довести это дело до конца, я обращаюсь с официальным заявлением в Офис генпрокурора, СБУ, ГБР. Правоохранители должны расследовать факты коррупции застройщиков, изложенные в расследовании журналистов", - подчеркнул он.

Отметим, речь идет о расследовании застройки единственной в Украине гидрологической станции. Журналисты "Радио Свобода" выяснили, что недействующая станция превратилась в строительную площадку, на которой возведут многоэтажки. При этом руководство Института геологических наук НАН Украины уверяет, что станция непригодна для дальнейшей работы, и логичнее отдать землю застройщикам с обязательным выделением квартир для ученых.

Журналисты отмечают, что в 2018 году директор Института геологических наук Петр Гожик заявил, что станция не выполняет своих функция, и выступил за строительство жилья. В ноябре 2018 года он подписал договор проекту землеустройства по отводу земли под жилые дом, в 2019 году попросил зарегистрировать право собственности на участок по процедуре для свободных земель запаса. Хотя этот участок уже около 50 лет имел акт на землю.

Несмотря на это участок был заново внесен в реестр с другим статусом и назначением. Осенью 2019 года КГГА предоставила условия для строительства дома на Метрологической, 7.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на скандальной застройке произошла массовая драка со стрельбой.

Ранее также скандальному застройщику Андрею Вавришу запретили строить высотку на Печерске в Киеве после резонанса в СМИ.