Вавришу запретили строить высотку в Киеве после резонанса в СМИ, - Bihus.info

Фото: Андрей Вавриш (2 facebook com vavrysh andrey)

В проекте были численные нарушения, которые чиновники сначала не заметили

Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) запретила строить киевскому застройщику, другу главы Офиса президента Андрея Богдана, Андрею Вавришу строить высотку на Печерске в Киеве после резонанса в СМИ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГАСИ.

Основанием для такого решения стали результаты внеплановой проверки ГАСИ в Киеве относительно нарушений градостроительных условий и ограничений застройки компанией Вавриша.

"Проверкой установлено, что Департаментом градостроительства и архитектуры исполнительного органа КГГА выданы градостроительные условия и ограничения вопреки имеющимся несоответствиям, а именно: намерения застройки земли не соответствуют положениям градостроительной документации на местном уровне, в том числе по высотности объекта строительства" - говорится в сообщении.

Таким образом, ГАСИ аннулировала разрешение на строительство жилого, офисно-торгового и спортивно-оздоровительного комплекса со встроенной инфраструктурой и подземным паркингом на ул. Ольшанская, 2-6 в Печерском районе города Киева.

Напомним, ранее об этих нарушениях сообщили журналисты Bihus.info и ряд других изданий.

Журналисты установили среди представленных в ГАСИ материалов, отсутствовали ключевые - основной проект строительства, который объяснил бы, где и как строить. В части документов увеличена реальная площадь арендованного участка в десять раз - с 2,3 гектара до 23-х. Также был нарушен Генеральный план, где этот участок числится зоной средней застройки, то есть предназначен для домов максимум на 8 этажей. Зато в первой очереди строительства было запланировано дом на две секции. Первая на 16, вторая - на 24 этажа.

Напомним, Государственное бюро расследований подозревает экс-нардепа Максима Микитася в незаконной легализации более 200 млн гривен. Следователи утверждают, что он использовал подставных лиц и подделал документы для получения корпоративных прав на объекты строительства.