Влада Києва просить силовиків розібратися з забудовою "Феофанії"

Мер Києва Віталій Кличко просить правоохоронців розібратися з забудовою "Феофанії". Раніше вийшло журналістське розслідування про корупцію при забудові цієї території.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

Кличко зазначив, що вчора вийшло розслідування про будівельну мафію в Києві.

"Щоб єдиною командою довести цю справу до кінця, я звертаюся з офіційною заявою в Офіс генпрокурора, СБУ, ДБР. Правоохоронці мають розслідувати факти корупції забудовників, викладені у розслідуванні журналістів", - підкреслив він.

Відзначимо, що мова йде про розслідування забудови єдиної в Україні гідрологічної станції. Журналісти "Радіо Свобода" з'ясували, що недіюча станція перетворилася на будівельний майданчик, на якому зведуть багатоповерхівки. При цьому керівництво Інституту геологічних наук НАН України запевняє, що станція непридатна для подальшої роботи, і логічніше віддати землю забудовникам з обов'язковим виділенням квартир для вчених.

Журналісти відзначають, що в 2018 році директор Інституту геологічних наук Петро Гожик заявив, що станція не виконує своїх функція, і виступив за будівництво житла. У листопаді 2018 року він підписав договір проекту землеустрою щодо відведення землі під житлові будинок, в 2019 році попросив зареєструвати право власності на ділянку за процедурою для вільних земель запасу. Хоча ця ділянка вже близько 50 років мала акт на землю.

Незважаючи на це ділянку було заново внесено до реєстру з іншим статусом і призначенням. Восени 2019 року КМДА надала умови для будівництва будинку на Метрологічній, 7.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві на скандальній забудові сталася масова бійка зі стріляниною.

Раніше також скандального забудовника Андрію Вавришу заборонили будувати висотки на Печерську в Києві після резонансу в ЗМІ.