ua ru
Чт, 04 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Власти Киева обратились к жителям из-за отопительного сезона

Новина українською →
Киев, Четверг 04 августа 2022 14:28
Власти Киева обратились к жителям из-за отопительного сезона Фото: власти Киева обратились к жителям из-за отопительного сезона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Киевлян просят не вмешиваться в систему отопления. Это негативно влияет на ее работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрия Науменко.

"Устройство теплого пола за счет домового теплоносителя, установка терморегулятора на системах, не приспособленных к этому, увеличение отапливаемых площадей - это и другое влечет за собой недогревы в одних помещениях и перегревы в других", - рассказал он.

Так, по словам директора департамента, одни соседи открывают окна из-за чрезмерного тепла, другие - покупают обогреватели, потому что холодно.

"И решать эту проблему необходимо по правилам добрососедства, осознавая, что проживаем мы в одном многоквартирном доме", - отметил он.

Науменко призвал владельцев квартир не прибегать к самовольному вмешательству в систему, действовать в рамках закона и какие-либо изменения согласовывать с соответствующими коммунальными службами.

Как сообщалось, ранее украинцам посоветовали подготовиться к зиме. В частности, стоит прекратить регулировать температуру в домах путем открытия окон.

Подробнее об отопительном сезоне в Украине этой зимой - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
Карта боевых действий на 4 августа: какая ситуация на фронтах
Карта боевых действий на 4 августа: какая ситуация на фронтах
DAILY
Зачем Россия стягивает войска на юг Украины и почему им грозит разгром
Ульяна Безпалько, Владислав Красинский Зачем Россия стягивает войска на юг Украины и почему им грозит разгром