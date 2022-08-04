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Влада Києва звернулася до мешканців через опалювальний сезон

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Київ , Четвер 04 серпня 2022 14:28
Влада Києва звернулася до мешканців через опалювальний сезон Фото: влада Києва звернулася до мешканців через опалювальний сезон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Киян просять не втручатися в систему опалення. Це негативно впливає на її роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Дмитра Науменка.

"Влаштування теплої підлоги за рахунок будинкового теплоносія, встановлення терморегулятора на системах, що не пристосовані до цього, збільшення опалювальних площ - це та інше спричиняє недогріви в одних помешканнях і перегріви в інших", - розповів він.

Так, за словами директора департамента, одні сусіди відчиняють вікна через надмірне тепло, інші - купують обігрівачі, бо холодно.

"І вирішувати цю проблему необхідно за правилами добросусідства, усвідомлюючи, що проживаємо ми в одному багатоквартирному будинку", - зазначив він.

Науменко закликав власників квартир не вдаватись до самовільного втручання в систему, діяти в рамках закону і будь-які зміни погоджувати з відповідними комунальними службами.

Як повідомлялося, раніше українцям порадили підготуватися до зими. Зокрема варто припинити регулювати температуру в будинках шляхом відкриття вікон.

Детальніше про опалювальний сезон в Україні цієї зими - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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