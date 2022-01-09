Власти Казахстана заявили о прибытии в страну 20 тысяч боевиков

В Казахстан 5 января якобы прибыли 20 тысяч хорошо вооруженных человек. По словам представителя МВД, все прибывшие в страну "были хорошо организованы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Sputnik Казахстан" .

В охде беспорядков пострадали более 1,3 тысячи полицейских, военнослужащих Нацгвардии, Минобороны и спецорганов. Кроме того, 16 из них погибли от рук преступников.

Исполняющий обязанности главы МВД Казахстана также призвал жителей страны сохранять спокойствие и сообщать о всех подозрительных лицах в полицию.

По последним данным, число задержанных участников беспорядков в Казахстане увеличилось до 5,1 тысячи человек.