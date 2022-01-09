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Власти Казахстана заявили о прибытии в страну 20 тысяч боевиков

Автор: Артур Родивилов

В Казахстан 5 января якобы прибыли 20 тысяч хорошо вооруженных человек. По словам представителя МВД, все прибывшие в страну "были хорошо организованы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Sputnik Казахстан".

В охде беспорядков пострадали более 1,3 тысячи полицейских, военнослужащих Нацгвардии, Минобороны и спецорганов. Кроме того, 16 из них погибли от рук преступников.

Исполняющий обязанности главы МВД Казахстана также призвал жителей страны сохранять спокойствие и сообщать о всех подозрительных лицах в полицию.

По последним данным, число задержанных участников беспорядков в Казахстане увеличилось до 5,1 тысячи человек.

Ранее Мейрхан Абдуманапов, один из лидеров подавленной 6 января протестной акции в Алматы в Казахстане, рассказал журналистам, что силовики стреляли в митингующих на поражение. И теперь власти скрывают информацию о количестве жертв.

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Казахстан