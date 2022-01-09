Влада Казахстану заявила про прибуття в країну 20 тисяч бойовиків

До Казахстану 5 січня нібито прибули 20 тисяч добре озброєних людей. За словами представника МВС, всі прибулі в країну "були добре організовані".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Sputnik Казахстан" .

Унаслідок заворушень постраждали понад 1,3 тисячі поліціянтів, військовослужбовців Нацгвардії, Міноборони та спецорганів. Крім того, 16 з них загинули від рук злочинців.

Виконуючий обов'язки глави МВС Казахстану також закликав жителів країни зберігати спокій і повідомляти про всіх підозрілих осіб в поліцію.

За останніми даними, кількість затриманих учасників заворушень у Казахстані збільшилася до 5,1 тисячі осіб.