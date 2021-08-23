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Власти Израиля заявили о высокой эффективности третьей дозы прививки от коронавируса

Автор: Анна Полисученко

Власти Израиля заявили о высокой эффективности третьей дозы прививки от коронавируса. Опубликованы данные минздрава, касающиеся заболеваемости коронавирусом среди лиц, получивших третью, бустерную дозу, прививки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NEWSru.co.il.

Из 1,1 млн израильтян, сделавших третью прививку, коронавирус был выявлен у 2790 человек (0,2% от всех привившихся бустерной дозой).

187 человек (0,01%) попали с коронавирусом в больницу. У 88 человек (0,008%) болезнь протекала в тяжелой форме.

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