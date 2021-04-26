Власти Индии требуют от соцсетей удалить сообщения с критикой из-за ситуации с COVID

На фоне второй волны коронавируса правительство Индии потребовало от Facebook, Instagram и Twitter удалить десятки сообщений в социальных сетях, критикующих меры властей по борьбе с пандемией. В стране дефицит необходимого для госпитализированных заболевших кислорода.

Требование затронуло примерно 100 постов, содержащих критику со стороны оппозиционных политиков и призывы к премьер-министру Индии Нарендре Моди подать в отставку, сообщает газета. Правительство заявило, что такие сообщения "распространяют фальшивую или вводящую в заблуждение информацию" и вызывают "панику по поводу ситуации в Индии, используя несвязанные и старые изображения".

По данным NYT, один из удаленных твитов опубликовал Молой Гхатак, министр труда в управляемом оппозицией штате Западная Бенгалия. Гхатак обвинил Моди в бесхозяйственности и возложил на него прямую ответственность за гибель людей из-за коронавируса.

Компании выполнили запросы, отчасти сделав сообщения невидимыми для тех, кто использует сайты в Индии. В Twitter пояснили, что если контент "определен как незаконный в определенной юрисдикции, но не в нарушение правил Twitter, компания может ограничить доступ к нему только в Индии".