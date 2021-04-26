Влада Індії вимагає від соцмереж видалити повідомлення з критикою через ситуацію з COVID

На тлі другої хвилі коронавірусу уряд Індії вимагає від Facebook, Instagram і Twitter видалити десятки повідомлень у соціальних мережах, які критикують заходи влади щодо боротьби з пандемією. У країні дефіцит необхідного для госпіталізованих хворих кисню.

Вимога торкнулася приблизно 100 дописів, що містять критику з боку опозиційних політиків і заклики до прем'єр-міністра Індії Нарендре Моді подати у відставку, повідомляє газета. Уряд заявив, що такі повідомлення "поширюють фальшиву або вводить в оману інформацію" і викликають "паніку з приводу ситуації в Індії, використовуючи незв'язані і старі зображення".

За даними NYT, один з видалених твітів опублікував Молой Гхатак, міністр праці в керованому опозицією штаті Західна Бенгалія. Гхатак звинуватив Моді в безгосподарності і поклав на нього пряму відповідальність за загибель людей через коронавірус.

Компанії виконали запити, частково зробивши повідомлення невидимими для тих, хто використовує сайти в Індії. У Twitter пояснили, що якщо контент "визначений як незаконний в певній юрисдикції, але не в порушення правил Twitter, компанія може обмежити доступ до нього тільки в Індії".