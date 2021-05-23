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Власти Индии потребовали от соцсетей удалить данные о местном штамме коронавируса

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Индия, Воскресенье 23 мая 2021 03:39
Власти Индии потребовали от соцсетей удалить данные о местном штамме коронавируса Фото: в Индии критическая ситуация с COVID (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Министерство связи и информационных технологий Индии потребовало от соцсетей удалить любую информацию об индийском штамме коронавируса. Использование этого термина безосновательно.

Об этом со ссылкой на письмо ведомства сообщили Reuters.

По словам источника в правительстве Индии, упоминания "индийского варианта" вызывают непонимание и наносят ущерб имиджу страны.

"Нам стало известно, что в интернете распространяется ложное заявление, которое подразумевает, что индийский вариант коронавируса распространяется по странам. Это чистая ложь. Всемирная организация здравоохранения не связывала термин индийский вариант со штаммом коронавируса B.1.617 ни в одном из своих докладов", - говорится в письме министерства.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении Индии гуманитарной помощи для борьбы со вспышкой коронавируса.

Накануне Индия пережила новый самый смертоносный день пандемии COVID-19. В частности, за сутки там от болезни умерли 4 329 человек. Общее число заболевших в Индии превысило отметку в 25 миллионов.

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