ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина предоставит гуманитарную помощь Индии из-за COVID

Новина українською → Киев, Пятница 07 мая 2021 18:10
Украина предоставит гуманитарную помощь Индии из-за COVID Фото: Владимир Зеленский и глава Serum Institute of India Сайрус Пунавала (president.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Украина предоставит гуманитарную помощь Индии на фоне постоянных антирекордов заболеваемости COVID-19 в этой стране. А Индия, в свою очередь, после восстановления экспорта вакцин будет приоритетно поставлять их Украине.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины по итогам встречи Владимира Зеленского с основателем и владельцем Serum Institute of India Сайрусом Пунавалой.

"Знаю, что правительство рассматривает возможность предоставить гуманитарную помощь Индии. Подтверждаю, что в ближайшее время подпишу соответствующий указ, и мы будем делать все, чтобы действительно помочь людям Индии. Думаю, в ближайшие дни Индия обязательно получит гуманитарный груз от Украины", - отметил Зеленский.

Сайрус Пунавала со своей стороны отметил, что Украина будет среди приоритетных стран, которые получат законтрактованную вакцину Covishield, как только индийское правительство восстановит ее экспорт.

Кроме того, Зеленский предложил изучить возможности сотрудничества Serum Institute of India и украинских партнеров с целью совместной разработки и производства в Украине медпрепаратов, лекарств и вакцин, в том числе и от COVID-19.

Отметим, только за минувшие сутки в Индии зафиксировали более 414 000 новых случаев заражения коронавирусом.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова поделиться медицинским кислородом с Индией.

Также сообщалось, что США предоставят Индии помощь для борьбы с коронавирусом на 100 млн долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Индия Гуманитарная помощь
NEWS
Белый дом исправил заявление своего представителя о вступлении Украины в НАТО
Белый дом исправил заявление своего представителя о вступлении Украины в НАТО
DAILY
Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена