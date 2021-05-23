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Влада Індії вимагає від соцмереж видалити дані про місцевий штам коронавірусу

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Індій, Неділя 23 травня 2021 03:39
Влада Індії вимагає від соцмереж видалити дані про місцевий штам коронавірусу Фото: в Індії критична ситуація з COVID (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Міністерство зв'язку та інформаційних технологій Індії зажадало від соцмереж видалити будь-яку інформацію про Індійському штамі коронавірусу. Використання цього терміна безпідставно.

Про це з посиланням на лист відомства повідомили Reuters.

За словами джерела в уряді Індії, згадки "індійського варіанту" викликають нерозуміння і завдають шкоди іміджу країни.

"Нам стало відомо, що в інтернеті поширюється неправдива заява, яка має на увазі, що індійський варіант коронавірусу поширюється країнами. Це чиста брехня. Всесвітня організація охорони здоров'я не пов'язувала термін індійський варіант зі штамом коронавірусу B.1.617 в жодній зі своїх доповідей", - йдеться в листі Міністерства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав указ про надання Індії гуманітарної допомоги для боротьби зі спалахом коронавірусу.

Напередодні Індія пережила новий найбільш смертоносний день пандемії COVID-19. Зокрема, за добу там від хвороби померли 4 329 осіб. Загальне число хворих в Індії перевищило позначку в 25 мільйонів.

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