Власти Харькова и Днепра требуют от Кабмина разрешить работу общественного транспорта

Власти Харькова и Днепра требуют от Кабинета министров разрешить работу общественного транспорта, запрещенного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления заместителя мэра Харькова Светланы Горбуновой-Рубан и городского главы Днепра Бориса Филатова.

Так, Горбунова-Рубан отметила, что смягчение карантина в Украине "должно сопровождаться усилением транспортных перевозок" в Харькове. По ее словам, после смягчения карантина в общественном транспорте и на остановках образуются скопления людей, что может привести к росту заболеваемости коронавирусом. Поэтому власти города просят разрешить работу метрополитена.

Филатов заявил, что власть Днепра не может самостоятельно разрешить работу общественного транспорта.

"Какой смысл было разрешать нам открывать рынки, если туда не могут приехать все, кому это нужно, в первую очередь покупатели? По этой же причине мы не можем позволить кататься на транспорте пенсионерам, которые устали сидеть дома, запустить маршрутки до дачных поселков, открыть детсады, отменить масочный режим", - сказал мэр Днепра, призвав жителей не требовать этого от него, потому что это не входит в компетенцию местной власти.

Кроме того, он призвал других мэров требовать от Кабмина "прекратить заниматься самообманом" и разрешить работу транспорта.

"Единственное, что мы сейчас можем сделать с другими мэрами - это требовать от правительства прекратить заниматься самообманом, запустить общественный транспорт с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий", - заявил Филатов.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры Украины рассчитывает возобновить работу общественного транспорта к 22 мая, когда истечет срок карантина, который планируют еще продлить.

Отметим, с 11 мая в Украине ослаблен карантин в некоторых сферах бизнеса и общественных запретах.