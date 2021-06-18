Власти Гвинеи объявят о прекращении вспышки Эболы в субботу, - ВОЗ

"Благодаря урокам, извлеченным из этой вспышки (Эболы - ред.), и новым средствам, включая вакцины, Гвинее удалось сдержать вспышку всего за четыре месяца и предотвратить ее распространение за пределы своих границ. Около 11 тысяч человек были вакцинированы против Эболы», - сказал он.

Глава ВОЗ подчеркнул, что работа по борьбе с Эболой в Гвинее еще далека от завершения. "Мы должны продолжать поддерживать выздоровевших и следить за их состоянием", - добавил Гебреисус.