Влада Гвінеї оголосить про припинення спалаху Еболи в суботу, - ВООЗ

Влада Гвінеї оголосять про припинення спалаху Еболи у суботу, 19 червня. Перемогти інфекцію вдалося зупинити за чотири місяці завдяки масовій вакцинації жителів країни.
Про це в ході прес-конференції повідомив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреисус.
"Завдяки урокам, витягнутим з цього спалаху (Еболи - Ред.), і новим засобам, включаючи вакцини, Гвінеї вдалося стримати спалах всього за чотири місяці і запобігти його поширенню за межі своїх кордонів. Близько 11 тисяч осіб були вакциновані проти Еболи», - сказав він.
Глава ВООЗ підкреслив, що робота по боротьбі з Еболою в Гвінеї ще далека від завершення. "Ми повинні продовжувати підтримувати тих, хто одужав і стежити за їх станом", - додав Гебреісус.
Нагадаємо, в середині лютого 2021 року оголосило про епідемію Еболи на південному сході країни. Також про спалах небезпечної інфекції оголосили в Демократичній Республіці Конго. Через тиждень в цих країнах почалася масова вакцинація населення.
Ебола - вірусне захворювання, яке дуже швидко поширюється і характеризується важким перебігом, інтоксикацією і високою смертністю. Під час минулих епідемій летальність склала близько 50%.