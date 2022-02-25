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Власти Грузии отказались присоединиться к санкциям против России

Автор: Александр Белоус

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада против России. Это навредит стране и населению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости - Грузия".

"Грузия, с учетом наших национальных интересов и с учетом интересов нашего народа, не собирается принимать участия в финансовых и в экономических санкциях, поскольку, повторяю, это только еще больше навредит нашей стране и нашему населению. Соответственно, я, как глава правительства, который ответственен как за внутреннюю, так и за внешнюю политику, учитывая национальные интересы буду руководствоваться только интересами нашей страны", - заявил Гарибашвили.

Напомним, США в ответ на вооруженную агрессию России против Украины ввели санкции против крупнейших банков России - "Сбербанка" и "ВТБ". Кроме того, под ограничительные меры попало окружение президента РФ Владимира Путина.

Лидеры Европейского Союза в четверг договорились ввести новые экономические санкции против России, присоединившись к США и Великобритании.

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ГрузияСанкции против России