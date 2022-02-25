Влада Грузії відмовилася приєднатися до санкцій проти Росії

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що країна не приєднається до фінансових і економічних санкцій Заходу проти Росії. Це зашкодить країні і населенню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Новини-Грузія ".

"Грузія, з урахуванням наших національних інтересів і з урахуванням інтересів нашого народу, не збирається брати участі у фінансових і в економічних санкціях, оскільки, повторюю, це тільки ще більше зашкодить нашій країні і нашому населенню. Відповідно, я, як глава уряду, який відповідальний як за внутрішню, так і за зовнішню політику, враховуючи національні інтереси буду керуватися тільки інтересами нашої країни", - заявив Гарібашвілі.

Нагадаємо, США у відповідь на збройну агресію Росії проти України ввели санкції проти найбільших банків Росії - "Сбербанку"і " ВТБ". Крім того, під обмежувальні заходи потрапило оточення президента РФ Володимира Путіна.

Лідери Європейського Союзу в четвер домовилися ввести нові економічні санкції проти Росії, приєднавшись до США і Великобританії.