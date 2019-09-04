Власти Гонконга планируют отозвать закон об экстрадиции в Китай

Фото: Кэрри Лам (Associated Press)

Решения могут объявить до конца 4 сентября

Власти Гонконга планирую объявить о полном отзыве законопроекта об экстрадиции в Китай на фоне масштабных акций протеста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание China Morning Post.

Как сообщили изданию источники в правительстве, глава администрации Гонконга Кэрри Лам до конца среды, 4 сентября, может объявить об отзыве законопроекта об экстрадиции.

Ожидается, что данное решение Лам объявит во время встречи с членами своей администрации и проправительственными законодателями, которая запланирована в 11:00 по киевскому времени.

Отмечается, что отзыв законопроекта станет важным шагом к урегулированию внутриполитического конфликта, который возник в Гонконге, так как полного отзыва требовали демонстранты, которые уже 3 месяца выходят на акции протеста.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай обвинил некоторых американских и европейских политиков во вмешательстве во внутренние дела государства. Такое заявление было сделано сразу после комментариев сенатора США Чака Шумера и представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини о протестах в Гонконге.

Также РБК-Украина писало, что в Гонконге тысячи протестующих заблокировали работу местного метрополитена. Кроме этого, демонстранты из числа студентов объявили двухнедельный бойкот городским вузам. Протестующие выстроились в длинные живые цепи перед зданиями учебных заведений.