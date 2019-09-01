Китай обвинил США и ЕС во вмешательстве в дела страны

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Заявление последовало после высказываний американских и европейских политиков о ситуации в Гонконге

Китай обвинил некоторых политиков США и Евросоюза во вмешательстве в его внутренние дела после их комментариев о демонстрациях в Гонконге. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Гонконгское отделение МИД Китая назвало демонстрантов преступниками и экстремистами и заявило, что их поддержка равносильна "одобрению и оправданию беззаконных и насильственных действий".

Отметим, что в пятницу, 30 августа, после того, как полиция Гонконга арестовала нескольких видных оппозиционных деятелей и предупредила, что другие протестующие могут разделить их судьбу, сенатор США Чак Шумер заявил, что задержания являются признаком "слабости и страха" и что Коммунистическая партия Китая нарушила свое обещание народу Гонконга.

"Замечания, высказанные некоторыми политиками США, неуважительно относятся к строгому правоприменению со стороны полиции Гонконга. Настоящая их цель - позволить преступникам продолжать преследовать Гонконг и полностью разрушить верховенство закона", - говорится в заявлении Управления комиссара Министерства иностранных дел Гонконга.

В отдельном заявлении офис выступил против замечаний, сделанных Федерикой Могерини, Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Могерини заявила журналистам в пятницу, что события в Гонконге чрезвычайно тревожны, и власти должны уважать свободы и права людей на мирные демонстрации.

"Некоторые политики в ЕС путают правильные и неправильные выражения своих так называемых опасений по этому поводу", - сказали в Гонконге.

Напомним, центре Гонконга вечером в субботу, 31 августа, полиция применила слезоточивый газ и водометы по демонстрантам.